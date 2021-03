Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa habe am Donnerstag seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr offengelegt. Corona-bedingt seien die Zahlen erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Der Rekordverlust belaufe sich dabei auf 6,7 Milliarden Euro. Am heutigen Freitag seien aus der Lufthansa-Gruppe nun aber auch einmal positive Worte gekommen.Die in der Corona-Krise erfolgreiche Frachtsparte der Lufthansa rechne weiterhin mit einer hohen Nachfrage zu ihren Transportangeboten. Die neue Chefin von Lufthansa Cargo, Dorothea von Boxberg, habe am Freitag leere Lager in den USA, die verbesserte Stimmung in der europäischen Industrie sowie den starken Anstieg der Exportwirtschaft in China als gute Voraussetzungen für das laufende Jahr genannt. Die wichtigsten Kundenbranchen Automotive und Pharma wie auch die weiter steigenden E-Commerce-Sendungen hätten sich gut entwickelt.Weniger als zunächst erwartet dürfte die Verteilung der Corona-Impfstoffe einbringen. Sie rechne damit, dass nur rund 45 Prozent der Gesamtmenge per Flugzeug transportiert werde, habe von Boxberg gesagt. Bislang habe es erst wenige Aufträge gegeben, was sich aber in den kommenden Quartalen ändern sollte.Europa werde nach Einschätzung der Lufthansa Cargo netto deutlich mehr Impfstoff exportieren als einführen. Von dem erwarteten weltweiten Aufkommen von 87 000 Tonnen rechne Lufthansa Cargo, einen Anteil von 10 000 Tonnen zu transportieren. Mengenmäßig sei das keine große Herausforderung. Im abgelaufenen Jahr habe das Unternehmen rund 80 000 Tonnen temperatursensible Pharma-Produkte transportiert.Mit einem adjustieren EBIT von 722 Millionen Euro sei die Lufthansa Cargo das erfolgreichste Tochterunternehmen gewesen. Damit sei sie eine Stütze für den ganzen Konzern.Insgesamt nehme auch die Hoffnung auf eine allmähliche Normalisierung des Luftverkehrs im weiteren Jahresverlauf zu. Mutige Anleger könnten nach wie vor an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte auf 9,50 Euro nachgezogen werden, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 05.03.2021)Mit Material von dpa-AFX