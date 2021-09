Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,429 EUR +0,06% (23.09.2021, 08:41)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,20 EUR -25,99% (22.09.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch den gestrigen Kursrückgang (bedingt durch den Abschlag durch die Bezugsrechte für die neuen Aktien) sei die Aktie der Lufthansa erneut stärker in den Fokus vieler Anleger gerückt. Viele davon würden sich fragen, ob sich jetzt auf diesem Kursniveau ein Einstieg beim MDAX-Titel lohne. Bei der Entscheidung helfe ein Blick auf die erwartete Ergebnisentwicklung der Kranich-Airline.So werde aktuell davon ausgegangen, dass die Lufthansa in diesem Jahr einen Umsatz von 16,6 Milliarden Euro erzielen werde und damit rund drei Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Der operative Verlust (EBITDA) dürfte von 2,8 Milliarden auf 160 Millionen Euro verringert werden, das Nettoergebnis von minus 6,7 Milliarden Euro auf minus 2,3 Milliarden Euro.Für 2022 würden die Analysten mit einer fortschreitenden Normalisierung im Flugverkehr rechnen. Dementsprechend werde ein Umsatzanstieg auf 25,8 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle sich auf 2,8 Milliarden Euro belaufen. Zudem werde im Durchschnitt der von Bloomberg gelisteten Experten ein Nettoverlust von 300 Millionen Euro erwartet.Der Blick auf die Analystenprognosen zeige einmal mehr: Ein Investment bei der Lufthansa erfordert nicht nur gute Nerven, sondern auch viel Geduld, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer darüber verfüge, könne mit ersten Positionen auf eine Gegenbewegung setzen. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 4,90 Euro, der vor größeren Verlusten schütze. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.