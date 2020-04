Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Dank freundlicher Vorgaben aus Asien ziehe der DAX am Montag deutlich an. Weltweit gebe es im Kampf gegen das Coronavirus Fortschritte zu vermelden, fast überall würden die rigorosen Maßnahmen Wirkung zeigen. US-Präsident Donald Trump sehe nun gar "Licht am Ende des Tunnels". Auch die Lufthansa-Aktie lege kräftig zu.Dabei habe es am Wochenende zwei Meldungen gegeben, die durchaus das Zeug dazu hätten, die Lufthansa-Aktie zu belasten. So habe zum einen der Finanzvorstand Ulrik Svensson überraschend seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt. Zum anderen habe Warren Buffett seine Beteiligungen im Flugsektor verringert."Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass die Lufthansa-Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher als derzeit notieren werde. Kurzfristig könnten aber eine Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands und eine Kapitalerhöhung den Kurs noch weiter belasten. Daher dränge sich ein Einstieg aktuell nicht auf. Anleger sollten sich noch etwas in Geduld üben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link