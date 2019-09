Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Fluggesellschaft habe offenbar eine neue Einnahmequelle für sich entdeckt, wie Spiegel-Online berichtet habe, solle die Sitzplatzreservierung in der teureren Premium Economy auf Langstreckenflügen bald nicht mehr kostenlos sein. Wie ein Sprecher der Lufthansa bestätigt habe, werde ab dem 18. September eine Gebühr für die Reservierung eines Sitzplatzes in der Premium Economy fällig. Diese betrage je nach Flug zwischen 35 und 55 Euro, zudem könnten bei einigen Buchungssystemen nochmals 5 Euro zusätzlich hinzukommen.Die Premium Economy folge damit der "klassischen" Economy Class, bei welcher die Deutsche Lufthansa bereits jetzt für die Sitzplatzreservierung zwischen 12 bis 100 Euro je nach Strecke und Wunschplatz verlange.Kurzfristig sei eine Veröffentlichung im Bundesanzeigers jedoch wesentlich bedeutender für die Entwicklung des Aktienkurses. Dem Amtsblatt zufolge habe die Hedgefondsgesellschaft Citadel Europe ihre Leerverkaufspostion weiter ausgebaut. Mittlerweile sei die Short-Position auf 1,02 Prozent angestiegen.Rein fundamental betrachtet bleibt die Lufthansa-Aktie für mutige, langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Vor einem Einstieg sollte jedoch zunächst eine klare Aufhellung des Charts abgewartet werden. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link