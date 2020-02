Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,175 EUR -6,78% (27.02.2020, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,165 EUR -4,96% (27.02.2020, 12:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ein Fünftel billiger als noch vor einer Woche sei die Lufthansa-Aktie derzeit zu haben - so günstig wie seit drei Jahren nicht mehr. Panik aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus treibe die Anleger um, die ihre Aktien mit beiden Händen auf den Markt werfen würden. Damit habe das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns noch stärker verloren als der europäische Reise- und Tourismussektor. Zu recht?Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research habe die heftigen Verluste europäischer Airline-Aktien damit begründet, dass Anleger vor den Verlusten augenscheinlich auf eine Eindämmung des Coronavirus in der Region Asien gesetzt hätten. Die Frage sei nun, ob es sich an den Börsen um Panikverkäufe oder aber um einen angemessene Reaktion auf eine absehbar schwächere Nachfrage nach Flügen handele. Trenderhebungen via Google hätten bislang keinen auffälligen Rückgang von Suchanfragen nach Urlauben und Flügen in den großen europäischen Märkten, so der Experte. Erst bei einer längerfristigen und emotionalen Berichterstattung in den Medien sei seiner Ansicht nach mit einem spürbaren Nachlassen dieser Nachfrage zu rechnen. Das sei mittlerweile in Hongkong der Fall, wo wegen des Covid-19-Ausbruchs entsprechende Google-Suchen zurückgegangen seien, heißt es in einer aktuellen Aktienanalyse des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: