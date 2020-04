Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,88 EUR +1,93% (09.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,278 EUR +4,48% (14.04.2020, 08:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Steigt der deutsche Staat bei der Lufthansa ein oder nicht? Auch über das Osterwochenende abekonnte bei den Verhandlungen um Hilfen des Bundes für den Luftverkeherskonzern noch kein Durchbruch erzielt werden können. Wie "Der Spiegel" berichtet habe, gebe es immer noch Unstimmigkeiten zwischen den Regierungsvertretern und der Lufthansa. Dem Bericht zufolge werde der Ansatz der Lufthansa, Staatshilfen für selbstverständlich zu halten, in Regierungskreisen als "irritierend" empfunden. Angeblich würde ein Eckpunktepapier der Kranich-Airline ein Modell vorsehen, bei dem sämtliche Vorteile bei der Lufthansa und ihren Aktionären verbleiben würden, der Bund hingegen einen Großteil der Risiken zu stemmen habe.Ein Modell könnte eine "stille Beteiligung" des Bundes sein. Einem möglichen Entwurf zufolge würde der Staat Zinsen auf seine Beteiligung erhalten. Alternativ wäre aber auch eine Gewinnbeteiligung denkbar. Zudem sollte der Bund dann kein Stimmrecht erhalten. Angesichts der schlechten Erfahrungen des Bundes mit der stillen Beteiligung bei der Commerzbank dürfte eine "herkömmliche" Kapitalerhöhung, an der sich der Staat wie jeder andere Aktionär beteilige, allerdings wohl die bessere Variante sein.Die genaue Höhe des Kapitalbedarfs der Lufthansa, die aktuell pro Stunde 1 Mio. Euro (oder pro Monat mehr als 700 Mio. Euro) verliere, sei aktuell noch unklar. Im Gespräch sei dem "Spiegel" zufolge "ein mittlerer bis hoher einstelliger Milliardenbetrag". Dieser dürfte angesichts der Tatsache, dass der gesamte Börsenwert der Lufthansa auf nur noch 4,3 Mrd. Euro geschrumpft sei, aus einem Mix aus einer Kapitalerhöhung und Krediten bestehen.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link