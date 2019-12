Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,54 EUR -1,78% (10.12.2019, 09:46)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,595 EUR -1,51% (10.12.2019, 09:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im 52-Wochen-Vergleich gebe es im DAX acht Verlierer. Zu den drei größten würden neben den Papieren von Wirecard, die ein Minus von 14,3 Prozent aufweisen würden, und der Deutschen Bank (minus 15,1 Prozent) auch die Aktie der Deutschen Lufthansa zählen. Das Papier sei mit einem Verlust von 12,0 Prozent der drittgrößte Verlierer im DAX. Doch zuletzt habe die Fluggesellschaft eine kräftige Aufholjagd hingelegt. Seit dem Augusttief 2019 bei 12,58 Euro habe die Aktie bis jetzt rund 34 Prozent aufholen können.Zuletzt habe die das Unternehmen bekannt gegeben, den Verkauf des Europageschäfts seiner Catering-Sparte LSG an die Schweizer Gategroup abgeschlossen zu haben. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, habe die Airline am Montag mitgeteilt.Lufthansa bleibe in den Werken München und Frankfurt Minderheitseigner eines neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmens. Damit werde ein "nahtloser Übergang des Cateringgeschäftes sichergestellt". Die Partnerschaft gewährleiste "ein hohes Maß an Sicherheit für die Arbeitsplätze", habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr gesagt. Die Gewerkschaft ver.di habe gegen den Verkauf Widerstand geleistet.In dem Vertrag verpflichte sich Lufthansa langjährig, die Bordverpflegung an den Langstrecken-Standorten Frankfurt, München und Zürich von der Gategroup zu beziehen. Lufthansa wolle sich stärker auf das Airlinegeschäft konzentrieren. Der Deal stehe noch unter Vorbehalt der Kartellbehörden. Die übrigen Teile der Bordverpflegungssparte sollten im kommenden Jahr verkauft werden.Die Lufthansa-Aktie ist zwar weiterhin nicht für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm geeignet, mutige mit einem langen Atem können bei der günstig bewerteten Aktie aber weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 13,40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link