Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,204 EUR -7,71% (24.04.2020, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,13 EUR -8,00% (24.04.2020, 16:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Seit dem letzten Update habe sich die Corona-Krise weiter zugespitzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Belastungen für den Lufthansa-Konzern seien so hoch, dass die Liquidität nur noch einige Wochen bzw. wenige Monate ausreichen würde. Unter Mithilfe der verschiedenen Heimatregierungen der Konzernairlines deute sich allerdings eine kurzfristige Lösung an. Dabei halte Donie eine staatliche Beteiligung - in welcher Form auch immer - für wahrscheinlich. Infolge der Krise werde der deutsche Luftverkehrskonzern sich strategisch neu positionieren und deutlich verkleinern müssen. Trotzdem gehe Fechner davon aus, dass die grundsätzlich gesunde Lufthansa diese Krise mit Unterstützung überstehen werde. Auch in einem deutlich konsolidierten Markt dürfte es jedoch Jahre dauern, bis die alte Stärke wieder erreicht sein werde.Mit dem heutigen deutlichen Kursrückgang sei Fechners Kursziel von 7 Euro fast erreicht. Auf diesem Niveau sehe er die Lufthansa-Aktie auch durch die erwarteten staatlichen Maßnahmen gestützt. Im unwahrscheinlichen Falle eines Scheiterns der Verhandlungen drohe jedoch die Insolvenz.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch und bekräftigt das Kursziel von 7 Euro. (Analyse vom 24.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.