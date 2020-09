Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Luftverkehreskonzerns leide am Montag besonders stark. Der Grund seien wieder einmal Sorgen über einen weiteren Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Diese würden die Lufthansa als einen der größten Leidtragenden der Corona-Krise natürlich immer besonders stark belasten.Anleger sollten indes noch bedenken, dass die Lufthansa-Führung in dieser Woche die Ergebnisse des jüngsten Treffens vorstellen werde. Am Markt werde darüber spekuliert, dass der MDAX-Konzern noch viel stärker sparen müsse. So könnten noch mehr Arbeitsplätze der Restrukturierung zum Opfer fallen. Dies wiederum dürfte mit heftigen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften Ufo, Cockpit und ver.di verbunden sein.Die Aussichten auf eine anhaltend sehr geringe Auslastung, weiterhin tiefrote Zahlen und Konflikte mit den mächtigen Gewerkschaften seien alles andere als gut. Anleger sollten die Lufthansa-Aktie nach wie vor meiden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)