Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,742 EUR +2,55% (23.11.2020, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,666 EUR +2,24% (23.11.2020, 09:08)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Immer wieder kämen die Gerüchte auf, dass sich die Lufthansa angesichts der enormen finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Krise von der Tochter Austrian Airlines (AUA) trennen könnte. Zuletzt habe dies "Der Spiegel" berichtet. So habe das Nachrichtenmagazin auf die Aussage von Lufthansa-Chef Carsten Spohr verwiesen: "Wir werden Tafelsilber verkaufen müssen." AUA-Chef Alexis von Hoensbroech habe derartigen Spekulationen nun eine Absage erteilt. Im Gespräch mit der Wirtschaftszeitschrift "Trend" habe er betont: "Das war eine Spekulation des "Spiegel", kein Szenario der Lufthansa. Die AUA steht nicht zum Verkauf und ist integraler Bestandteil des Kerngeschäfts. Abgesehen davon: Eine Fluggesellschaft jetzt zu verkaufen, ist vermutlich ein Unterfangen, das nicht sehr erfolgreich sein wird, speziell wenn man damit Kasse machen will."Die Lufthansa-Aktie konsolidiere aktuell nach den deutlichen Kurssprüngen im Zuge der positiven Impfstoffdaten. Das sei charttechnisch betrachtet durchaus gesund. Wichtig wäre nun v.a. , dass der Kurs nicht wieder unter den kürzlich endlich gebrochenen Abwärtstrend falle. Fundamental betrachtet dränge sich ein Einstieg allerdings weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: