Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa fliege allmählich aus dem Tal der Tränen heraus. Das würden die Q1-Zahlen signalisieren, die allerdings unter dem Strich nach wie vor rot seien. Am Dienstag finde die Hauptversammlung statt. Und Unternehmenschef Carsten Spohr würde die Krise am liebsten für beendet erklären, denn die Lufthansa müsse dringend Geld verdienen.Der MDAX-Konzern müsse nicht nur Gewinne erwirtschaften, um den Schuldenberg in Höhe von 16,7 Milliarden Euro (Ende 2021) abzutragen. Es müsse auch Geld in die Kasse kommen, um dringend notwendige Zukunftsinvestitionen vorzunehmen. Bis 2025 wolle Spohr nämlich jährlich 2,5 Milliarden Euro für neue Flugzeuge ausgeben. Insgesamt sollten 125 Maschinen bis dahin die Flotte sukzessive erneuern, auch mit Blick auf die EU-Emissions-Regeln, die geringere Werte vorsehen.Ohne neue Schulden gehe das allerdings nur, wenn das Unternehmen einen positiven freien Cash-Flow erziele. 2021 sei das jedoch nicht gelungen. Die Airline habe vielmehr Abflüsse in Höhe von 855 Millionen Euro verzeichnet. Die Lufthansa habe 2021 also das im Vergleich zum Vorkrisen-Niveau (2019: 3,7 Milliarden Euro) deutlich verringerte Investitionsvolumen von 1,3 Milliarden Euro durch Kredite finanzieren müssen.Auch für eine Dividende sei derzeit kein Spielraum. Für das Geschäftsjahr 2021 würden Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen wollen, darauf zu verzichten. Die Airline habe jüngst erklärt, dass die Dividendenzahlungen bis zur Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen ausgeschlossen seien. Die letzte Dividende sei 2018 geflossen und habe 80 Cent je Aktie betragen.Große Überraschungen würden für die morgige Hauptversammlung nicht erwartet. Spannend werde aber sein, ob Unternehmenschef Carsten Spohr in Sachen Prognose, die er bisher nicht gewagt habe, zumindest etwas präziser werde."Der Aktionär" bleibt weiter bei seiner Einschätzung, dass die Aktie trotz der aufgehellten Perspektiven aufgrund des hart umkämpften Marktes und der Altlasten derzeit nur eine Halteposition ist. Wer investiert ist, sollte den Stopp auf 5,50 Euro setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link