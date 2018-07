Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,18 EUR +4,56% (31.07.2018, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,28 EUR +4,16% (31.07.2018, 10:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Kaufsignal aktiviert - AktienanalyseDie größte deutsche Airlinie Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hat sich im letzten Quartal besser geschlagen, als zuvor von Analysen erwartet wurde. Trotz zahlreicher Herausforderungen während der letzten sechs Monate konnten die Erwartungen noch leicht getoppt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Deutsche Lufthansa habe im 2. Quartal einen Umsatz von 9,298 Mrd. Euro erzielt und sei damit unter den Analystenschätzungen von 9,371 Mrd. Euro zurückgeblieben. Das EBIT (bereinigt) habe auf einem Niveau von 982 Mio. Euro und somit leicht über der Prognose von 945,5 Mio. Euro gelegen. Beim Nettogewinn seien im abgelaufenen Quartal 734 Mio. Euro hängen geblieben - Prognose habe bei 638 Mio. Euro gelegen. Insgesamt ein solides Zahlenwerk, bedenke man die Herausforderungen durch die Air Berlin-Integration und steigende Kraftstoffkosten.Technisch habe sich das Wertpapier der Lufthansa zuletzt nicht unbedingt positiv entwickelt, sondern habe seit Anfang dieses Jahres auf ein Niveau von 19,80 Euro und somit in den Bereich der Jahreshochs aus 2014 abwärts korrigiert. In der letzten charttechnischen Besprechung vom 25. Juni 2018 sei auf den markanten Unterstützungsbereich vorzeitig hingewiesen worden, wo eine Trendwende favorisiert worden sei und diese - wie gerade zu sehen sei - auch habe vollzogen werden können. Mit dem heute vorgelegten Zahlenwerk habe das Wertpapier der Lufthansa sogar über seinen seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend springen und somit ein Folgekaufsignal für die nächsten Wochen aufstellen können.Sobald die Tageskerze oberhalb von knapp 23,00 Euro fertiggestellt worden sei, seien weitere Kursgewinne im Wertpapier der Lufthansa bis rund 25,00 Euro zu erwarten. Darüber könnte sich die Akte sogar bis in den Bereich von 28,06 Euro herantasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: