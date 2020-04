Eine Rückkehr zur Normalität werde für Lufthansa und Co noch dauern. Doch der Flugverkehr werde in den kommenden Monaten wieder zunehmen.



Nicht investierte Anleger sollten trotz der aktuell sehr günstigen Bewertung der Lufthansa-Aktie noch etwas abwarten, um womöglich noch günstigere Einstiegskurse zu erwischen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2020)



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Fluggesellschaften würden in der Corona-Krise zu den am stärksten betroffenen Unternehmen gehören. Seit Wochen ruhe der Flugverkehr weltweit, kleinere Fluggesellschaften würden in große Finanznot geraten, manche würden Staatshilfe brauchen, andere müssten gar Insolvenz anmelden. Nun erwische es sogar eine größere Airline. Die nach Qantas zweitgrößte Fluggesellschaft Australiens, Virgin Australia, habe Insolvenzantrag gestellt. Die Lufthansa benötige ebenfalls Geld.Virgin Australia wolle sich mit der Insolvenz finanziell neu aufstellen und gestärkt aus der Covid-19-Krise kommen. Zuvor habe es die Airline nicht geschafft, eine Staatshilfe in Höhe von 1,4 Milliarden Australischen Dollar (etwa 815 Millionen Euro) zu bekommen. Es gehe laut Virgin um rund 16.000 Arbeitsplätze. Das Unternehmen habe Schulden in Milliardenhöhe.Virgin Australia sei neben Qantas die wichtigste Linie für Down Under. Auch Qantas habe wie viele in der Branche mit den Folgen der Pandemie und dem stark beschränkten Flugverkehr zu kämpfen, sei aber vor der Krise finanziell besser aufgestellt gewesen.Die Fluggesellschaft gehöre Singapore Airlines, Etihad Airways und den chinesischen Unternehmen HNA und Hanshan. Die Virgin-Gruppe des britischen Unternehmers Richard Branson halte zehn Prozent. Branson habe am Dienstag gewarnt, ohne Virgin Australia werde es keinen Wettbewerb mehr geben und Hunderttausende weitere Jobs gingen verloren. Falls Virgin Australia verschwände, hätte Qantas das Monopol über den australischen Luftraum.Am Montag hätten auch vier Tochtergesellschaften der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Airshuttle Insolvenz angemeldet. Betroffen seien Gesellschaften in Dänemark und Schweden, bei denen die Piloten und das Kabinenpersonal beschäftigt seien.Betroffen seien 1.571 Piloten und 3.134 Kabinenmitarbeiter. Das norwegische Personal sei nicht von der Insolvenz berührt, weil der norwegische Staat aufgrund des Virus-Ausbruchs die gehaltsbezogenen Kosten übernehme. In Schweden und Dänemark gebe es keine gleichwertige Deckung, habe es vom Unternehmen geheißen.Noch sei weder aus Frankfurt noch aus Berlin zu hören, wie genau diese Hilfe aussehen werde. Auch mit den Regierungen in Belgien, Österreich und der Schweiz sei das Lufthansa-Management im Gespräch. In diesen Ländern sei der Konzern mit seinen Töchtern Brussels, Austrian und Swiss vertreten. Allein für Austrian seien Berichten zufolge vor allem Staatsgarantien zwischen 500 und 800 Millionen Euro im Gespräch.Die Verhandlungen würden schleppend verlaufen. Der Standard habe berichtet, dass sich die Experten nicht einig seien, wie man sich von Lufthansa Staatshilfen absichern lassen möchte. Laut dem Artikel stehe auch ein Einstieg des österreichischen Staates bei Lufthansa selbst zur Diskussion - vor allem dann, wenn der deutsche Staat seinerseits Anteile an der AUA-Mutter übernehme.In der Diskussion befinde sich jedoch nach wie vor auch eine Kapitalerhöhung für die deutsche Fluggesellschaft. Im Raum stehe ein mittlerer bis hoher einstelliger Milliardenbetrag. Dieser dürfte angesichts der Tatsache, dass der gesamte Börsenwert der Lufthansa auf nur noch knapp vier Milliarden Euro zusammengeschrumpft sei, aus einem Mix aus einer Kapitalerhöhung und Krediten bestünden.Dem Lufthansa-Kurs würde eine derartige Kapitalmaßnahme nicht gut tun. Derzeit halte sich die Aktie noch oberhalb der wichtigen Chartunterstützung bei knapp 8 Euro. Am Mittag habe die Lufthansa bei 8,02 Euro mit einem Tagesminus von gut vier Prozent notiert.Nun komme es darauf an: Verlängere oder verschärfe sich die Corona-Krise nochmals, sei ein Abrutschen des Lufthansa-Kurses unter das Tief von Anfang April bei 7,80 Euro durchaus möglich. Selbst Kurse um 6 Euro wären dann nicht ausgeschlossen. Jede Hoffnungsmeldung auf eine Bewältigung des Coronavirus dürfte befreiende Kurssprünge auslösen.