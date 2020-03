Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,514 EUR -2,92% (26.03.2020, 09:38)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,39 EUR -2,00% (26.03.2020, 09:23)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Kein anderer DAX-Konzern sei von der Coronavirus-Hysterie so stark betroffen wie die Lufthansa. Der deutsche Luftverkehrskonzern müsse fast den kompletten Geschäftsbetrieb ruhen lassen. Dementsprechend skeptisch würden sich die Experten der Citigroup zeigen. Sie hätten das Kursziel bis auf 0,50 Euro reduziert. Die Credit Suisse sei hingegen optimistischer. So hätten deren Analysten die Einstufung für die Lufthansa-Aktie auf "outperform" belassen. Den fairen Wert des DAX-Titels würden die Experten bei 15,45 Euro sehen, was mehr als 60% über dem aktuellen Kursniveau liege."Der Aktionär" sehe den fairen Wert eher nahe des Kursziels der Credit Suisse als dem sehr pessimistischen der Citigroup. Die Chancen, dass der Kurs des DAX-Konzerns in den kommenden Monaten wieder deutlich höher notiere als aktuell, stünden sehr gut. Dennoch könnten sich Anleger angesichts der derzeitigen Panik an den Märkten noch etwas Zeit lassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: