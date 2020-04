Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im gestrigen Handel habe die zuvor über Monate hinweg arg gebeutelte Aktie der Lufthansa kräftig zulegen können. Auch heute sei es mit den DAX-Titeln zunächst deutlich bergauf gegangen. Der Kursrückgang im Tagesverlauf sei angesichts einer Meldung, die nun die Lufthansa selbst bestätigt habe, aber absolut nachvollziehbar.Zahlreiche Börsianer hätten sich verschreckt angesichts dieser offen ausgesprochenen Möglichkeit gezeigt. So habe die Kranich-Airline erklärt, dass sie auch eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren prüfe. Für die Aktionäre wäre dies die schlechteste Variante.Das Kalkül von Lufthansa-Chef Carsten Spohr sei klar: Er wisse, dass die Bundesregierung eine Insolvenz natürlich verhindern wolle. Daher erhoffe er sich offenbar ein Entgegenkommen der Regierungsvertreter bei den zähen Verhandlungen um Staatshilfen.Spohr habe bereits in diversen Interviews betont, wie wichtig ihm sei, dass die Lufthansa auch zukünftig weitgehend unabhängig vom Staat bleiben könne. Auf der anderen Seite benötige der DAX-Konzern aufgrund des Corona-bedingten Stillstands des Personen-Flugverkehrs - bei dem noch immer nicht absehbar sei, wann er ende - Hilfen von rund neun Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gesamte Konzern sei aktuell nur noch 3,9 Milliarden Euro wert.Anleger, die noch nicht investiert sind, sollten angesichts dieser gefährlichen Gemengelage vorerst weiter an der Seitenlinie verharren und nicht einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link