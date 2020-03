Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Herbe Enttäuschung für die Aktionäre des deutschen Luftverkehrskonzerns: Nachdem immer mehr Flieger der Lufthansa am Boden bleiben würden, weil der Luftverkehr unter den Einflüssen der Ausbreitung des Coronavirus immer weiter eingeschränkt werde, habe der Vorstand des Unternehmens am Freitagabend nach Börsenschluss radikale Maßnahmen vorgeschlagen.Demnach bekämen Lufthansa-Aktionäre für das vergangene Geschäftsjahr wegen des Coronavirus keine Ausschüttung. So wolle die Fluggesellschaft sicherstellen, in der Krise liquide zu bleiben. Der Mitteilung vorangegangen gewesen seien Gerüchte über mögliche Staatshilfen. Der Markt habe eine Ausschüttung i.H.v. 80 Cent je Aktie erwartet. Das entspräche einer Rendite von 8,3%. Jetzt betrage die erwartete Rendite 0%.Der Coronavirus verhagele dem DAX-Konzern die Nachfrage. So hätten in der vergangenen Woche die Neubuchungen bei den Konzern-Airlines um rund die Hälfte niedriger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr, habe das Unternehmen mitgeteilt. Darüber hinaus würden verzeichnen die eine deutlich steigende Anzahl von Flugstornierungen Fluglinien.Die Lufthansa reagiere, indem sie das Flugprogramm in den kommenden Wochen weiter um bis zu 70% gegenüber der ursprünglichen Planung reduziere. Außerdem wolle man Sach- und Projektkosten senken, beabsichtige Kurzarbeit einzuführen und verhandele über die Verschiebung geplanter Investitionen, habe es geheißen. Trotzdem erwarte der Luftverkehrskonzern einen Betriebsgewinn deutlich unter dem Vorjahresniveau.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.