Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei viel darüber spekuliert worden, welche Rolle der neue Lufthansa-Großaktionär Heinz-Hermann Thiele in Zukunft spielen wolle. Nun sei bekannt gegeben worden, was er mit seinem Engagement bei der Kranich-Airline vorhabe. So sei erneut bekräftigt worden, dass er nicht nur kurzfristig an Bord bleiben wolle, sondern ein langfristiges Interesse an der Fluggesellschaft habe.So habe die Airline am Donnerstagabend in Frankfurt mitgeteilt, Thiele strebe mit seinem jüngst aufgestockten Aktien-Anteil von mehr als 15 Prozent "ein langfristiges strategisches Engagement bei der Deutsche Lufthansa AG an".Thiele habe Lufthansa erklärt, er peile "derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und/oder Aufsichtsorganen" an. Auch wenn momentan keine konkreten Absichten bestünden, lasse sich Thiele aber die Hintertür offen, "künftig in seiner Eigenschaft als Ankeraktionär gegebenenfalls Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Emittentin zu nehmen oder auch selbst ein Aufsichtsratsmandat bei der Emittentin anzustreben", habe es in der Mitteilung geheißen.Thiele beabsichtige derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an Lufthansa zu erlangen, halte sich aber auch diese Option in dem Zeitraum offen. An der Kapitalstruktur des Konzerns, vor allem im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, strebe Thiele demnach keine "wesentlichen Änderungen" an.Die Bestätigung, dass Thiele langfristig engagiert bleiben wolle, aber vorerst keinen stärkeren Einfluss auf die Entscheidungen des Vorstands nehmen wolle, sei letztlich keine große Überraschung.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät indes wegen der trüben Perspektiven sowie der anstehenden Kapitalerhöhung weiterhin von einem Engagement bei der Lufthansa ab. (Analyse vom 03.07.2020)