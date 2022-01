Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,942 EUR -1,46% (28.01.2022, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,933 EUR -1,31% (28.01.2022, 10:06)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Tochter Eurowings wolle kräftig wachsen. So solle Stockholm-Arlanda neben Palma, Prag, Pristina und Salzburg zur fünften großen Basis der Airline werden. Doch gerade hier müsse sich das Unternehmen gegen starke - und v.a. günstige - Konkurrenz wie Ryanair und Norwegian Air Shuttle (NAS) behaupten. Denn wie Aerotelegraph berichte, wollten auch die beiden Billigflieger aus Irland und Norwegen von Schwedens Hauptstadt aus zahlreiche zusätzliche Flüge anbieten.Ähnlich wie in Stockholm dürfte es auch in vielen Märkten ein harter Konkurrenzkampf um Marktanteile für die Lufthansa und die Tochter Eurowings werden. An der Börse würden indes aktuell alle drei Aktien davon profitieren, dass für das Jahr 2022 insgesamt mit einer deutlichen Erholung der Reisetätigkeit gerechnet werde. Mutige Anleger könnten indes weiterhin bei Ryanair zugreifen (Stopp: 13,50 Euro), sehr Mutige bei NAS (hier sollte der Stopp auf 0,92 Euro nachgezogen werden), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: