Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,385 EUR +3,74% (25.06.2020, 08:01)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,958 EUR -4,70% (24.06.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansas größter Aktionär Heinz Hermann Thiele habe lange offen gelassen, ob er am heutigen Donnerstag bei der außerordentlichen Hauptversammlung (Beginn 12:00 Uhr) das Rettungspaket annehmen werde oder nicht. Unmittelbar vor der Hauptversammlung habe er nun endlich seine Zustimmung zur mühsam ausgehandelten Staatsrettung signalisiert. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" habe Thiele mit den Worten zitiert: "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen." Er stimme gegen die Insolvenz, denn: "Es liegt im Interesse aller Lufthansa-Mitarbeiter, dass das Management zügige Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die nötige Restrukturierung führen kann."Thiele könnte als größter Aktionär mit einem Anteil von 15,5% den Staatseinstieg alleine verhindern. Grund sei die bereits feststehende geringe Beteiligung von weniger als 38% der Stimmrechte, die Thiele an diesem Schicksalstag der Lufthansa eine Sperrminorität verschaffe. Der Milliardär habe im Vorfeld die Bedingungen des Rettungspakets scharf kritisiert.Durch die Zustimmung von Thiele könnte das Rettungspaket abgesegnet und die Insolvenz definitiv verhindert werden. Dies seien nach den Tagen der Unsicherheit natürlich gute Nachrichten für die Lufthansa. Dennoch dränge sich wegen der anstehenden Kapitalerhöhung und der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung in den kommenden Monate vorerst kein Einstieg auf - weder auf der Short- noch auf der Long-Seite, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link