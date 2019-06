Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Die Fluggesellschaft habe eine "Gewinnwarnung" veröffentlicht, da im Europaverkehr (insbesondere in Deutschland und Österreich) ein Preisverfall durch marktweite Überkapazitäten und aggressiv wachsende Billigkonkurrenten ausgelöst worden sei. Für das Gesamtjahr 2019 erwarte der Vorstand nun eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5% bis 6,5% (bisher: 6,5% bis 8,0%). Dies entspreche einem bereinigten EBIT zwischen EUR 2,0 Mrd. und EUR 2,4 Mrd. "Der Ausblick berücksichtigt einen Anstieg der Treibstoffkosten. Die Treibstoffkosten werden trotz des jüngsten Rückgangs des Ölpreises um voraussichtlich 550 Millionen Euro über dem Vorjahr liegen." Die Unternehmensleitung erwarte, dass der europäische Markt mindestens bis Ende 2019 herausfordernd bleibe. Im Halbjahresbericht 2019 werde die Lufthansa zudem eine Rückstellung für steuerliche Risiken in Höhe von EUR 340 Mio. bilden, wobei diese Position eine offene Steuerangelegenheit in Deutschland aus den Jahren 2001 bis 2005 betreffe.Bereits Mitte April habe der Konzern die Investoren mit einer Ad hoc-Mitteilung auf ein schwaches Q1/2019 eingestimmt. Die angeführten Gründe für die Probleme im Europaverkehr seien keine unternehmensspezifischen Faktoren, sondern würden auch die Konkurrenz betreffen. Dieses Umfeld dürfte den Druck für eine weitere Marktkonsolidierung erhöhen. Der DAX-Konzern könne hier weiterhin eine aktive Rolle übernehmen. Im Rahmen des Capital Markets Day am 24.06.2019 könnten weitere Informationen zur aktuellen Situation bekannt werden.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die Lufthansa-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von EUR 26,00 auf EUR 16,00 gesenkt. (Analyse vom 18.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Lufthansa AG": Keine vorhanden.