Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,66 EUR -11,63% (17.06.2019, 12:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Fluggesellschaft habe wegen des hohen Preisdrucks im Europaverkehr bei der Passagierbeförderung (insbesondere Deutschland und Österreich) sowie einer schwächeren Nachfrage im Frachtbereich auf den Strecken zwischen Europa und Asien eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Lufthansa die Belastung durch die Treibstoffkosten nun niedriger sehe als bisher (+550 (bisher: +700) Mio. Euro y/y). Die bereinigte EBIT-Marge für den Konzern erwarte die Lufthansa nun in einer Spanne zwischen 5,5% und 6,5% (zuvor: 6,5% bis 8,0%; Gj. 2018: 7,9%), was einem bereinigten EBIT von 2,0 bis 2,4 (Gj. 2018: 2,84) Mrd. Euro entspreche (Margen-Guidance für die Segmente Netzwerk-Airlines, Eurowings, Cargo reduziert). Zudem werde der Konzern in Q2/2019 wegen steuerlicher Risiken (offene Steuerangelegenheiten in Deutschland aus den Jahren 2001-2005) eine Rückstellung von 340 Mio. Euro bilden. Diermeier habe nach der Gewinnwarnung seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2019e: 2,46 (alt: 3,90) Euro, EPS 2020e: 3,55 (alt: 4,23) Euro).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 22,50 Euro auf 18,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 17.06.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:15,62 EUR -11,70% (17.06.2019, 12:19)