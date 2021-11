Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,668 EUR +0,05% (12.11.2021, 11:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,686 EUR -0,22% (12.11.2021, 11:12)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe einen starken Rebound in den vergangenen zwei Wochen auf das Parkett gelegt. Durch die Erholung habe die Lufthansa-Aktie gleich mehrere Hürden überwunden und zwischenzeitlich sogar an der 200-Tage-Line gekratzt. Nach Preisaufschlägen hätten nun Gewinnmitnahmen eingesetzt.Die Baustellen bei der deutschen Airline seien vielfältig: Staatsbeteiligung, immer noch zu geringe Auslastung, erneute Zuspitzung der Pandemie, steigende Treibstoffkosten. Viele Probleme seien allerdings schon lange bekannt und daher eingepreist. Anfang November habe die Lufthansa mit starken Zahlen und dem ersten Gewinn in einem Quartalsbericht seit Ausbruch der Pandemie überrascht.Am 21. Oktober habe die Lufthansa-Aktie noch ein neues Jahrestief bei 5,37 Euro erreicht. Dann habe sich die Stimmung aufgehellt. Die Bullen hätten, dank guter Zahlen von Konkurrenten, bereits einige Tage vor dem Quartalsbericht auf eine positive Überraschung spekuliert. Ihr Plan sei aufgegangen und so sei der Kurs vom Jahrestief ohne Unterbrechung bis zum GD200 bei 7,14 Euro gestiegen. Ein satter Zuwachs von 33 Prozent.Der Luftverkehrskonzern werde noch länger an den Folgen der Pandemie zu knabbern haben. Allerdings wissen Anleger um die Baustellen und sind daher umso freundlicher gestimmt, als die soliden Q3-Zahlen über den Ticker liefen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Wenn die Bullen die positive Dynamik zeitnah fortführen könnten, zeichne sich eine nachhaltige Erholung ab. Der Befreiungsschlag sei geglückt, wenn der GD200 nachhaltig überwunden sei.Die Lufthansa-Aktie bleibt nur etwas für Mutige (Stopp 5,30 Euro), so Tim Temp. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link