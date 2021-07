Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,671 EUR -0,61% (19.07.2021, 08:35)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,728 EUR +1,70% (16.07.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei über Jahre hinweg eine Airline gewesen, die stets bereit gewesen sei, bei passender Gelegenheit zuzuschlagen und Konkurrenten ganz oder zumindest einzelne Unternehmensbereiche zu übernehmen. Dann sei Corona gekommen und die Kranich-Airline habe zunächst ganz andere Sorgen gehabt.Auch aktuell leide der MDAX-Konzern natürlich immer noch stark unter der globalen Pandemie. Dennoch solle es laut portugiesischen Medienberichten Gespräche wegen der Fluggesellschaft Tap geben. So melde Econews, dass die portugiesische Regierung selbst die Lufthansa kontaktiert haben solle. Demnach solle im Rahmen der Restrukturierung der aktuell strauchelnden Tap der deutsche Riese eine Minderheitsbeteiligung eingehen. Der Bericht erinnere daran, dass es bereits im letzten Jahr Gespräche zwischen den beiden Konzernen gegeben habe - dann sei Corona gekommen.Es bleibe abzuwarten, wozu die laufenden Gespräche mit Tap beziehungsweise der portugiesischen Regierung führen würden. Aktuell habe die Lufthansa mit den eigenen Restrukturierungen aber eigentlich selbst genug zu tun.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.