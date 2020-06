Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit ver.di - AktiennewsDie Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) werden am morgigen Dienstag fortgesetzt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgeden Pressemeldung:ver.di verhandelt aktuell konzernweit für 35.000 Beschäftigte tarifvertragliche Lösungen im Zuge der Covid-19-Krise.Lufthansa fordert in den Verhandlungen in einer Liste von Krisenmaßnahmen starke Einschnitte für die Beschäftigten. ver.di fordert für Beiträge der Beschäftigten ein nachhaltiges Personalkonzept mit sozialverträglichen Maßnahmen und wirksamen Beschäftigungsschutz."Bei den überaus loyalen Lufthanseaten gibt es eine große Bereitschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens einzustehen. Die Beschäftigten können es sich jedoch nicht leisten, dem Unternehmen dabei einen Blankoscheck auf ihre eigene Zukunft auszustellen", betont die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. Lufthansa habe noch immer keinen wirksamen Beschäftigungsschutz in Aussicht gestellt. "Die Beschäftigten erwarten Sicherheit. Sie sollen erst vollumfänglich über Jahre ihren Arbeitsplatz subventionieren und erhalten dafür noch nicht einmal ausreichenden Schutz vor Arbeitslosigkeit. Das ist nicht akzeptabel."Die Dringlichkeit der Situation sei bekannt und die Tarifkommission habe bereits Beiträge in Aussicht gestellt, dabei seien aber auch soziale Kriterien zu berücksichtigen. Lohnverluste, die die Existenz vieler Beschäftigter gefährden, seien nicht hinnehmbar, so Behle. Ein Krisenpaket müsse neben der Sicherheit der Beschäftigten auch die mittelfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern. Einem weiteren Auseinanderfallen des Konzerns müsse daher umgehend Einhalt geboten werden. Nach den umfangreichen Staatshilfen würden die Beschäftigten zudem zu Recht Ausgründungsschutz und Beschäftigungssicherung erwarten.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: