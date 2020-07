Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,838 EUR -2,28% (09.07.2020, 14:25)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,864 EUR -1,71% (09.07.2020, 14:14)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftverkehrskonzern komme beim Wiederaufbau des Flugplans weiter voran. So würden nun auch immer mehr Flugzeuge der Lufthansa wieder in Betrieb genommen. Nachdem im Juni nur etwa 180 Jets im Einsatz gewesen seien, seien es im Juli immerhin schon 380 Flieger. Damit würden inzwischen wieder 50 Prozent der Lufthansa-Flotte genutzt.Bis Ende Oktober wolle der MDAX-Konzern mit ihren Töchtern wieder 40 Prozent des ursprünglichen Flugplans anbieten. Dann sollten auch wieder 90 Prozent der Kurz- und Mittelstreckenziele und 70 Prozent der Langstreckenziele angeflogen werden - wenn auch zumeist in deutlich geringerer Frequenz als vor Corona.Die Fortschritte beim Wiederaufbau des Flugplans würden natürlich Mut machen. Dennoch sollten sich Investoren weiterhin vor Augen halten, dass die Lufthansa noch mehrere Quartale tiefrote Zahlen schreiben dürfte. Die Krise werde die Kranich-Airline noch längere Zeit belasten. Ein Indiz dafür sei z.B. der Plan von Fraport, die Kurzarbeit bis zum Sommer 2022 (!) auszudehnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: