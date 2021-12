Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aktuell habe der MDAX-Konzern noch stark mit den pandemie-bedingten Problemen zu kämpfen. Immerhin würden sich nun die optimistischen Prognosen für 2022 häufen. Nach einem erneut schwachen und von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021 rechne der Flughafenverband ADV für das kommende Jahr mit 100 Millionen mehr Passagieren und einem erneuten deutlichen Wachstum bei der Fracht.Die pandemische Situation werde die Nachfrage noch in den kommenden Wintermonaten einschränken, habe ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag laut einer Mitteilung erklärt. Man sei aber überzeugt, dass die Nachfrage von Privat- und Geschäftsreisenden stark anziehe, sobald die Reisebeschränkungen fallen würden.Für 2022 prognostiziere der Verband knapp 180 Millionen Passagiere nach weniger als 80 Millionen im laufenden Jahr. Das Vorkrisen-Niveau von 248 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2019 werde damit um gut 28 Prozent verfehlt. Viele Flughäfen seien wegen der Einbrüche in einer existenzgefährdeten Lage, habe der Verband gewarnt. Vorkrisenwerte würden voraussichtlich nicht vor 2025 erreicht.Ein ganz anderes Bild zeige sich bei der Luftfracht, die auch wegen der gestörten Abläufe beim Seetransport im laufenden Jahr erneut deutlich zugelegt habe. Bis einschließlich November sei die umgeschlagene Frachtmenge an den deutschen Flughäfen um 18 Prozent zum Vorjahr gewachsen. 2022 sollten weitere fünf Prozent dazukommen, erwarte der ADV.Ein Kauf der Lufthansa-Aktie drängt sich daher und aufgrund des schwachen Charts weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)