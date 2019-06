Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.06.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Auch wenn die Passagierzahlen stetig steigen, befinden sich Europas Fluggesellschaften in einem schwierigen Umfeld. Gut positioniert für eine mögliche Konsolidierungsphase sind global aufgestellte Konzerngesellschaften wie Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.In diesem Jahr solle die Wachstumsrate im europäischen Passagieraufkommen bei +6,6% liegen, noch bis 2030 werde laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mit einem positiven Wachstum gerechnet. Dennoch seien Margen und Profite in der Luftfahrt Branche weiterhin unter Druck und dies trotz, verglichen mit dem Vorjahr, gesunkenen Kerosin Preise. Der Nachfrageüberhang, welcher letztes Jahr noch zu hohen Ticketpreisen speziell für Inlandsflüge geführt habe, könne mittlerweile auch bedient werden. Dieses Umfeld führe dazu, dass die Investitionen der hiesigen Fluggesellschaften, verglichen mit den amerikanischen, recht gering seien. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel seien Synergielieferanten wie künstliche Intelligenz oder prädiktive Datenanalytik nur Randthemen.Branchenkenner würden von einer möglichen Konsolidierung nach dem Beispiel des amerikanischen Luftfahrt Marktes sprechen. Heute würden die fünf größten Nordamerikanischen Airlines 77% der Marktanteile halten. Im Vergleich dazu würden sich fünf Airlines 51% des Europäischen Marktes teilen. Vorteile einer potenziellen Konsolidierung wären das Nutzen von Skaleneffekten, Synergien und eine optimale Aufteilung von Kapazitäten. Um in der Zukunft mithalten zu können, fehle es vielen Europäischen Fluggesellschaften an dem nötigen Rüstzeug - gut positioniert für eine mögliche Konsolidierungsphase seien schon heute global aufgestellte Konzerngesellschaften wie Lufthansa und Air France-KLM.Die Deutsche Lufthansa AG sei sowohl die Muttergesellschaft, als auch die größte operative Einzelgesellschaft der Lufthansa Group. Weiter seien noch mehrere Flugbetriebe wie z.B. Eurowings, SWISS oder Austrian Airlines Teil des Konzerns. Gemessen an der Passagierzahl sei die Lufthansa Group Europas größtes Luftverkehrsunternehmen, unter den börsennotierten belege sie weltweit den vierten Platz. Die Logistik Sparte beinhalte mit Lufthansa Cargo Europas führende Fracht Airline und die Lufthansa Technik sei einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Im Geschäftsfeld des Airline-Catering sei man noch über die LSG Sky Chefs engagiert, immer wieder gebe es jedoch Berichte über eine Veräußerung dieser, so zuletzt von Reuters. Ein solcher Verkauf würde die Barbestände erhöhen und Akquisitionen erleichtern.Die Passagiersparte habe im vergangenen Jahr 75% des Konzernumsatzes in Höhe von EUR 35,8 Mrd. eingespielt. Dabei habe Eurowings das Betriebsergebnis mit einem Verlust von EUR 231 Mio. belastet, dies habe der Konzernchef Carsten Spohr im Interview mit der NZZ mit einer andauernden Expansion im Markt für Billigflüge erklärt. Weiterhin habe er gesagt: "Die Lufthansa-Gruppe wird ihre Heimatmärkte verteidigen, whatever it takes."Die Lufthansa Group erwarte für das Jahr 2019 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 2,4 bis 3,0 Mrd. Zudem habe der Finanzchef angedeutet, dass die bisherigen Vorausbuchungen, sowohl für Ferienflüge, als auch Geschäftsreisen, für den weiteren Jahresverlauf positiv aussehen würden.Die Lufthansa Aktie werde aktuell bei EUR 17,09 (04.06.2019) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 24,45 (01.08.2018) gelegen, das 52-Wochen-Tief bei EUR 16,825 (31.05.2019). Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", 13 auf "hold" und 2 Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 05.06.2019)