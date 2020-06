Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa bleibe die derzeit spannendste DAX-Aktie mit den heftigsten Kursausschlägen. Nachdem sich der Kurs im Zuge des Corona-Crashs halbiert habe, sei ein Zwischenspurt mit einem Kursplus von fast 70 Prozent gelungen. Gestern habe sich die Aktie in einem allgemein sehr schwachen Marktumfeld um neun Prozent verbilligt. Indes habe es wichtige Meldungen gegeben.So drohe dem Konzern ein zähes Ringen mit den Gewerkschaften um das geplante Sparpaket. Tausende Stellen stünden auf der Kippe. Lufthansa habe den rechnerischen Überhang auf 22.000 Vollzeitstellen beziffert, wie das Unternehmen am Mittwoch nach einem Tarifgipfel mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und ver.di mitgeteilt habe. Zuletzt sei von deutlich mehr als 10.000 Stellen die Rede gewesen. Ziel sei es, durch Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen möglichst betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, habe Lufthansa erklärt."Ohne signifikante Senkung der Personalkosten während der Krise verpassen wir die Chance eines besseren Restarts aus der Krise und riskieren, dass die Lufthansa Group deutlich geschwächt aus der Krise hervorgeht", habe Personal-Vorstand Michael Niggemann gesagt. Man setze alles daran, mit den Tarifpartnern bis zum 22. Juni 2020 zu konkreten Ergebnissen zu kommen.Lufthansa rechne damit, dass die Erholung der Nachfrage im Luftverkehr nur langsam verlaufe. Sie gehe davon aus, dass die Flotte der Lufthansa Group nach der Krise rund 100 Flugzeuge weniger zählen werde. Hinzu kämen Überhänge in der Verwaltung und im Drittkundengeschäft der Servicegesellschaften."Es ist gut, dass wir uns heute so intensiv ausgetauscht haben. Allerdings hat es sich gezeigt, dass ein gemeinsamer Kraftakt noch in sehr weiter Ferne ist", habe der Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr gesagt. Ufo habe bislang eine Nullrunde für dieses Jahr und die Absenkung des Stundenzuschlags für besonders lange Flüge angeboten.Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit habe ihre Bereitschaft zu Zugeständnissen in Höhe von 350 Millionen Euro bekräftigt. Für den einzelnen Piloten bedeute dies einen Gehaltsverzicht von bis zu 45 Prozent. "Im Gegenzug erwarten wir einzig vom Konzernvorstand, dass er sich zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekennt", habe VC-Präsident Markus Wahl erklärt. Eine Verwendung des Beitrags zur Auslagerung von Arbeitsplätzen zu schlechteren Bedingungen wäre völlig inakzeptabel. Zugleich appellierte Wahl an die Aktionäre, dem Rettungspaket für die Lufthansa zuzustimmen.Durch die aktuell heftigen Schwankungen sei die Aktie der Lufthansa - bei der immer noch viele Short-Spekulanten mitmischen würden - fast schon ein Paradies für Zocker. Alle anderen Anleger sollten aufgrund der anstehenden Kapitalerhöhung sowie der völligen Unklarheit über die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 12.06.2020)Mit Material von dpa-AFX