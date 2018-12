Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) fundamental betrachtet ein klarer Kauf.Während die Anteilseigner der Lufthansa 2017 noch reichlich Grund zur Freude gehabt hätten, dürfte 2018 vor allem mit Frust verbunden sein. Auch die letzte Erholung des Aktienkurses sei im Zuge einer schwachen Marktverfassung sowie der Erholung der Ölpreise wieder zunichte gemacht worden. Worauf sollten Investoren jetzt achten?Rein charttechnisch betrachtet wäre es jetzt vor allem wichtig, dass das jüngste Zwischentief bei 19,59 Euro nicht unterschritten werde. In diesem Bereich verlaufe aktuell auch die 90-Tage-Linie. Bei einem Bruch dieser Supports wäre ein Kursrückgang bis 19,41 Euro wahrscheinlich. Biete auch diese Marke keinen Halt, so steige die Wahrscheinlichkeit, dass das bisherige Jahrestief bei 17,05 Euro wieder getestet werde.Sollte hingegen die Unterstützung bei 19,59 Euro oder zumindest bei 19,41 Euro verteidigt werden, so wäre eine Gegenbewegung möglich. Sie könnte dann durchaus wieder bis in den Bereich des letzten Zwischenhochs bei 22,02 Euro führen.Rein fundamental betrachtet bleibt die mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,7 sehr günstig bewertete Lufthansa-Aktie ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Lufthansa, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.