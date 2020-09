Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



9,008 EUR (07.09.2020)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit Monaten verhandle die Lufthansa hartnäckig mit den verschiedenen Gewerkschaften über tiefgreifende Einsparungen. Während es in einigen Bereichen durchaus gute Fortschritte gegeben habe, würden die Verhandlungen etwa mit der Pilotengewerkschaft Cockpit oder ver.di, die das Bodenpersonal vertrete, noch hängen. Und in dieser etwas verfahrenen Situation berichte das "Handelsblatt" über noch tiefere Einschnitte.Aktuell berate der Vorstand auf Sardinien über die künftige Strategie. Klar scheine dabei laut dem Bericht, dass man noch stärker sparen müsse. Demnach zitiere die Zeitung einen Insider aus dem Vorstand mit den Worten: "Es ist durchaus möglich, dass die Flotte um mehr als 100 Flugzeuge schrumpfen wird." Dies würde mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass noch mehr Stellen wegfallen würden. Dadurch würden sich die Fronten zwischen der Lufthansa und den Gewerkschaften wohl noch weiter verhärten.An den verschiedenen zum Teil schon vor der Corona-Krise defizitären Marken wolle die Lufthansa weiter aber festhalten.Ein Einstieg drängt sich weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Es gebe derzeit zahlreiche attraktivere Aktien. (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link