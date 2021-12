Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Arbeitsgericht Frankfurt seien die ersten Klagen von Lufthansa-Flugschülern verhandelt worden, die ihre in der Corona-Pandemie abgebrochene Ausbildung würden fortsetzen wollen. Entscheidungen seien am Mittwoch zunächst nicht verkündet worden. Die Lufthansa-Anwälte hätten erneut erklärt, dass die Lufthansa Aviation Training (LAT) die verlangte Fortsetzung der Ausbildung nicht mehr selbst erfüllen könne, weil entsprechende Einrichtungen verkauft seien oder aufgelöst würden.Der Chef der Luftausbildungssparte LAT, Matthias Spohr, habe das Vorgehen des Konzerns verteidigt, der wegen der Pandemie weiter einen geringeren Pilotenbedarf habe. Zum Ausbruch der Corona-Krise habe man rund 980 Schüler im System gehabt, von denen man sich mit fast 800 geeinigt habe, habe der Bruder des Konzernchefs Carsten Spohr vor Gericht gesagt. Es gehe noch um 193 Flugschüler, denen man einen gleichwertigen MPL-Ausbildungsgang (Multicrew Pilot Licence) an der privaten Flugschule TFC Käufer in Essen angeboten habe. Sollte wieder Bedarf entstehen, werde ihnen vorrangig der Zugang zu Stellen bei der Stammgesellschaft Lufthansa angeboten.Die Kläger hätten hingegen die Erfüllung ihrer ursprünglichen Verträge durch die LAT verlangt, wie die Frankfurter Anwältin Martina Stickler-Posner erklärt habe. Auch im Falle einer Nichtübernahme durch die Lufthansa würden sie sich mehr Ansehen und Marktwert erhoffen, wenn ihre Ausbildung an den LAT-Standorten Bremen und Phoenix/Arizona stattfinde.Der Streit mit den Flugschülern sei für die Lufthansa eher ein Nebenkriegsschauplatz. Das größte Problem der Airline würden die nun wieder deutlich schwächelnden Passagierzahlen bleiben, welche dafür sorgen dürften, dass der MDAX-Konzern weitere Verluste einfahren werde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: