Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,18 EUR +4,56% (31.07.2018, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,28 EUR +4,16% (31.07.2018, 10:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Optimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Der Aktienprofi beziehe sich auf die heute veröffentlichten Zahlen der Lufthansa. Der Umsatz sei etwas unter der Erwartungen ausgefallen. Das Nettoergebnis sei dagegen besser als erwartet gewesen. Es sei also durchaus möglich, dass die Lufthansa-Aktie nach dem Bruch des Abwärtstrends im Laufe des Tages weiter nach oben laufen werde. Dies obwohl Lufthansa jetzt mit höheren Kerosin-Preisen rechnen müsse. Der Börsenexperte denke aber, dass die Lufthansa hier ganz gut positioniert sei, zumal, da die Integration von Eurowings weiter voranschreite.Bei der Lufthansa-Aktie besteht durchaus Erholungspotenzial in Richtung der 200-Tage-Linie bei in etwa 26 Euro, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: