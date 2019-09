Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die im laufenden Jahr arg gebeutelte Aktie der Lufthansa könne ihre Erholung auch heute fortsetzen. Mit einem Kurszuwachs von mehr als einem Prozent würden die Papiere der Kranich-Airline im frühen Handel zu den stärksten DAX-Werten zählen. Dies liege auch an einer erfreulichen Meldung einer wichtigen Tochtergesellschaft.Die Fluggesellschaft Eurowings habe eine positive Bilanz für die Hauptreisezeit gezogen. In den vergangenen sechs Wochen seien 76 Prozent der Flüge pünktlich am Ziel angekommen, habe die Lufthansa-Tochter anlässlich des Ferien-Endes im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erklärt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das eine Steigerung um 13 Prozentpunkte.Im Sommer 2018 habe es im europäischen Luftverkehr ein bis dahin beispielloses Flug-Chaos gegeben, das unter anderem von einem Überangebot der Airlines und knappen Ressourcen bei der Flugsicherung verursacht worden sei. Auf rund 9000 Flügen habe man mehr als eine Million Gäste ans Ziel gebracht, habe Eurowings für den Sommer 2019 erklärt. Top-Ziel sei erneut Mallorca gewesen, das Eurowings von 21 europäischen Flughäfen anfliege.Die Gesellschaft führe die verbesserte Pünktlichkeit auf Maßnahmen zurück, die nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr eingeleitet worden seien. So seien unter anderem mehr Crews und Flugzeuge in Reserve gehalten sowie am Boden mehr Personal eingesetzt worden. "Unsere Anstrengungen und intensiven Vorbereitungen der vergangenen Monate zahlen sich aus", habe Organisationschef Michael Knitter erklärt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link