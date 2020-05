Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa stehe vor einer Woche der Wahrheit. Eine Entscheidung über Staatshilfen - und deren Bedingungen - rücke näher, der DAX-Konzern verhandle bereits seit längerem mit der Bundesregierung. "In diesen Tagen wird über die Zukunft der Lufthansa entschieden", so CEO Carsten Spohr laut vorab veröffentlichtem Redetext bei der Hauptversammlung an diesem Dienstag.Die Lufthansa verhandle über Staatshilfen in Höhe von insgesamt rund zehn Milliarden Euro. Im Gespräch sei dem Vernehmen nach, dass ein Teil davon als stille Beteiligung fließe und der Bund dafür gut 25 Prozent der Anteile erhalte und auch im Aufsichtsrat vertreten sei.Spohr habe allerdings einen größeren Einfluss des Staates auf das Unternehmen zuletzt abgelehnt - und werde dies auch bei der Aktionärsversammlung tun, die wegen der Corona-Krise nur im Internet übertragen werden solle. "Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung", habe er laut Manuskript gesagt.Das Dilemma des Konzerns sei groß: Von rund 760 Flugzeugen stünden etwa 700 am Boden, 3.000 Flüge pro Tag seien gestrichen, mehr als 80.000 der insgesamt 130.000 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, statt 350.000 Passagieren täglich würden nun nur etwa 3.000 mit der Lufthansa und ihren Konzerntöchtern fliegen. Derzeit verfüge die Lufthansa noch über mehr als vier Milliarden Euro Liquidität. Doch jede Stunde verliere sie aufgrund des Stillstands operativ eine Million Euro. Anstelle des direkten Staatseinstiegs prüfe die Lufthansa auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung. An diesem Montag wolle der Vorstand mit dem Aufsichtsrat die Lage beraten.Während es aus Bern bereits die Zusage für einen milliardenschweren Kredit gebe, würden die Verhandlungen mit Wien andauern. Österreich verlange Zusicherungen und Garantien für das AUA-Drehkreuz Wien. Auch die belgische Regierung stelle Forderungen im Gegenzug für 290 Millionen Euro als Liquiditätshilfe für die Tochterfirma Brussels Airlines, hätten die Zeitungen "L'Echo" und "De Tijd" berichtet. Ministerpräsidentin Sophie Wilmès habe in einem Brief an Spohr eine klare Perspektive des Brüsseler Flughafens als Drehkreuz angemahnt. Zur Debatte stehe auch eine Staatsbeteiligung mit einem möglichen Vetorecht bei der Unternehmenspolitik, etwa bei Reisezielen.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät Anlegern angesichts der großen Unsicherheit darüber, wie groß die die Kapitalerhöhung ausfallen wird und wann ein halbwegs "normaler" Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, weiterhin dazu, vorerst an der Seitenlinie zu verharren. (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link