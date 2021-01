Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,265 EUR -2,61% (07.01.2021, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,305 EUR -1,48% (07.01.2021, 12:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Erhole sich die Lufthansa 2021 wieder von den dramatischen Einbrüchen des Flugverkehrs im Zuge der Corona-Krise? Die Crédit Agricole glaube offenbar daran. So habe das Kreditinstitut nun ihre Beteiligung bei der Lufthansa aufgestockt. Mit 2,23% seien die Franzosen aktuell der sechstgrößte Anteilseigner des deutschen Luftverkehrskonzerns.Hingegen setze der Hedgefonds Marshall Wace weiterhin auf fallende Kurse. So sei die Shortposition um weitere 6,6% ausgebaut worden. Mit einer in dieser Woche auf 1,9% erhöhten Shortquote sei Viking Global Investors nach wie vor der größte Shortseller bei der Lufthansa. Die Lufthansa bleibe eine der am stärksten geshorteten Aktien in Deutschland.Ob und wann sich die Lufthansa-Aktie nachhaltig erholen werde, bleibe umstritten. Der Kurs dürfte sich auch in den kommenden Wochen und Monaten recht volatil entwickeln und bleibe daher nur für mutige Anleger geeignet. Rein charttechnisch betrachte sehe es für den MDAX-Titel indes weiterhin relativ gut aus. Bereits investierte Anleger könnten daher dabeibleiben, sollten jedoch den Stopp bei 8,10 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: