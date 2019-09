Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Lufthansa AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,455 EUR +1,69% (24.09.2019, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,44 EUR +1,23% (24.09.2019, 10:51)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.09.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Sektor "Verkehr & Freizeit" die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zu halten.Während der Luftfahrtsektor weltweit ein langfristiger Wachstumsmarkt sei, ergebe sich auf der Ergebnisseite für die Airlines in diesem Jahr Gegenwind durch steigende Kosten (z.B. Treibstoff) und eine langsamer steigende Nachfrage (u.a. durch Handelskonflikte). So habe der Luftfahrtverband IATA im Juni seinen Gewinnausblick 2019 für die Airlines von ursprünglich USD 35,5 Mrd. auf USD 28 Mrd. reduziert. Besonders dunkel seien die Wolken aktuell an Europas Himmel. Hier tobe angesichts erheblicher Überkapazitäten ein heftiger Preiskrieg. Nach der Air Berlin Insolvenz im Sommer 2017 hätten sich zwar Anfang 2018 kurzfristig vereinzelte Kapazitätsengpässe verbunden mit steigenden Preisen ergeben. Diese seien aber nur auf den hohen zeitlichen Bedarf für die Umflottung der Flugzeuge zurückzuführen gewesen. Heute seien längst alle Flugzeuge der ehemaligen Air Berlin wieder in der Luft (u.a. bei Eurowings, Laudamotion oder EasyJet), so dass hier keine Marktbereinigung stattgefunden habe. Im Gegenteil, die Flotten seien seitdem z.T. deutlich ausgebaut worden. So habe z.B. die damals neu gegründete Laudamotion neun Flugzeuge von Air Berlin übernommen und fliege heute mit 21 Maschinen.Um dieses starke Wachstum am Markt unterzubringen, würden einige Anbieter (insbesondere Ryanair) äußerst preisaggressiv agieren. Dies zwinge die Wettbewerber zu kontern, sofern sie keine Marktanteile verlieren möchten. Viele Airlines würden, zumindest in Europa, Verluste einfliegen. Einige Airlines, z.B. Lufthansa hätten bereits ihre europäischen Wachstumspläne reduziert. Wachstum finde aber immer noch statt. Auch der größte europäische Lowcost-Carrier Ryanair wachse langsamer als geplant, allerdings gezwungener Maßen, da hier das seit März bestehende Flugverbot für die Boeing 737 MAX-Modelle bremse. Dies treffe in Europa aktuell neben Ryanair vor allem auch Norwegian und die Airlines der TUI Gruppe. Während eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs mit diesem Modell noch nicht absehbar sei - Donie rechne in Europa erst in 2020 damit - dürfte die Rückkehr des Flugzeugs an den europäischen Himmel das Kapazitätswachstum und damit den Preisdruck weiter beschleunigen.Gleichzeitig bestünden teilweise erhebliche Infrastrukturengpässe, wie z.B. bei der europäischen Flugsicherung oder bei den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen. Nach einem hierdurch verursachten chaotischen Sommer 2018 seien viele Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, die das Problem in 2019 etwas abgemildert hätten. Hierdurch seien aber auch den Airlines erhebliche Kosten entstanden, bspw. durch zusätzliches Personal, mehr Ersatzmaschinen oder höhere Gebühren.Auch an anderer Stelle habe sich der Kostendruck immens erhöht. So seien die Kosten für Flugbenzin (Kerosin) deutlich gestiegen. Auch die Personalkosten würden unterstützt durch zahlreiche Arbeitskämpfe kontinuierlich zulegen. Auch das allgemein steigende Umweltbewusstsein mache es den Airlines nicht leichter. Themen wie CO2-Abgaben oder Flugscham würden die Attraktivität von Flugreisen senken. Auf kürzeren Strecken begünstige dies den Schienenverkehr. Allgemein erhöhe sich der Druck auf die Airlines, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiv auseinanderzusetzen. Hierzu zähle auch die Investition in eine kapitalintensive Flotte mit verbrauchsärmeren Flugzeugen der neuesten Generation.Aber selbst Insolvenzen würden dem Gesamtmarkt abgesehen von möglichen Skaleneffekten nur bedingt helfen, wenn dadurch wie im Falle von Air Berlin keine Flottenreduktion vorgenommen werde. Weniger Preisaggressivität würde die weitere Konsolidierung zwar verzögern, aber nicht verhindern. Der Preiskrieg vernichte dagegen branchenweit mehr Gewinn, als eine langsamere Konsolidierung. Langfristig sehen der Analyst am europäischen Himmel neben den drei großen Netzwerkcarrieren Lufthansa, IAG und Air France-KLM, zwei große unabhängige Lowcost-Carrier (Ryanair + ein weiterer), eine große Ferienfluggesellschaft (unter Beteiligung der TUI) sowie einige spezialisierte Anbieter als gesetzt an. Viele kleinere Airlines würden den Kampf verlieren, während die großen langfristig profitieren würden. Bis dahin sei aber für alle noch eine längere Durststrecke zu überwinden.Für den Gesamtsektor "Verkehr & Freizeit" belasse Donie sein Rating bei "neutral".Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Lufthansa-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 15,00. (Analyse vom 24.09.2019)