Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,335 EUR +1,86% (22.07.2019, 15:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,31 EUR +2,13% (22.07.2019, 15:18)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem zum Wochenauftakt ohnehin freundlichen Marktumfeld könne die Lufthansa-Aktie deutlich zulegen und gehöre zu den stärksten Titeln im DAX. Der Grund hierfür sei eine Meldung, die nicht nur bei vielen Aktionären des deutschen Luftverkehrskonzerns für Erleichterung sorgen dürfte. Denn die Gewerkschaft Ufo habe die angelaufene Urabstimmung über Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings gestoppt. Somit dürften Streiks des Kabinenpersonals in der Ferienzeit so gut wie ausgeschlossen sein.Der heutige Kursanstieg sei für die nachhaltige Bodenbildung wichtig. Solange sich das Chartbild aber nicht deutlich aufhelle, dränge sich angesichts des weiterhin schwierigen Marktumfelds vorerst noch kein Neueinstieg auf. Anleger sollten nach wie vor geduldig bleiben und abwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: