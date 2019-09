Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Lufthansa-Aktie im Zuge der Thomas-Cook-Pleite zunächst noch deutlich habe zulegen können, notiere der DAX-Titel nun wieder unter dem Niveau vom vergangenen Freitag. Dies liege neben der Gewinnwarnung von IAG auch an einer Meldung zu Condor.Denn demnach scheine der US-Investor Indigo nun als der Favorit für den Kauf von Condor zu gelten. Die Gesellschaft sei bereits am ungarischen Billifglieger Wizz Air beteiligt und wolle im europäischen Markt weiter wachsen. Für die Lufthansa wäre dies unter den drei möglichen Szenarien für Condor die wohl schlechteste. Denn dadurch würden die Kapazitäten am Markt bleiben und weiterhin auf die Ticketpreise drücken. Zudem könnte ein zusätzlicher Konkurrent an Stärke gewinnen.Das schwierige Marktumfeld und das angeschlagene Chartbild würden kurzfristig weiterhin gegen die Lufthansa-Aktie sprechen. Dennoch könnten sich mutige Anleger mit einem langen Atem allmählich beim günstig bewerteten DAX-Titel positionieren. Der Stopp sollte bei 11,40 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: