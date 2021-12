Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,264 EUR +0,45% (29.12.2021, 11:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,245 EUR -0,79% (29.12.2021, 11:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der steile Abwärtstrend bei der Lufthansa-Aktie habe zwar ein Ende gefunden, so richtig abheben könne die Aktie aber nicht. Der Buchungseinbruch bei über 33.000 Flügen sowie die anhaltenden Unsicherheiten, wie es für den Flugverkehr in Bezug auf die Omikron-Variante weitergehe, würden auf die Stimmung drücken. Diese Marken seien jetzt für Anleger wichtig.Lufthansa habe noch immer stark unter pandemie-bedingten Problemen zu kämpfen. Auch wenn die Prognosen für 2022 besser würden, sei eine schnelle Besserung der Situation bei Privat- und Geschäftsreisenden aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen nicht in Sicht. Das spiegele sich auch deutlich im Chartbild wider.Das Vor-Krisenniveau von rund 11 Euro habe die Aktie auch während der kurzfristigen Entspannung beim Flugverkehr im Frühjahr 2021 bei weitem nicht erreichen können. Angekommen am Erholungshoch bei 8,96 Euro, habe der Titel wieder schlapp gemacht und sich bis Oktober innerhalb eines abfallenden Kanals gen Süden bewegt.Der zuvor ausgebildete Boden an der Unterstützungszone zwischen 4,90 und 5,40 Euro habe dann erneut Halt bieten können. Nachdem von dort aus ein erster Rebound-Versuch missglückt sei, habe der Titel Anfang des Monats einen weiteren gestartet. Dabei habe sich der Kurs inzwischen deutlich vom Boden abheben und die Hürde am GD50 bei 6,01 Euro knacken können.Aus operativer Sicht werde es auch 2022 schwer werden, die bestehenden Herausforderungen zu stemmen. Charttechnisch befinde sich die Aktie zwar im Moment auf dem richtigen Weg, von einem nachhaltigen Turnaround könne jedoch noch nicht gesprochen werden.Ein Kauf des MDAX -Titels drängt sich daher weiterhin nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 29.12.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: