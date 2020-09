Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,288 EUR -3,65% (24.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,27 EUR -4,01% (24.09.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie leide derzeit stark unter den zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen. Aktuell notiere das Papier des MDAX-Konzerns nur noch knapp über einer wichtigen Unterstützung bei 7,02 Euro - das Tief im Zuge des Corona-Crashs im Frühjahr. Sollte diese Marke nicht halten, so würden weitere herbe Kursverluste drohen. Bereits in den vergangenen Jahren habe die Unterstützung bei 7 Euro mehrfach gehalten. Sollte dies in diesem Jahr nicht der Fall sein, wäre der nächste Halt rein charttechnisch betrachtet dann erst wieder bei 6,50 Euro. Gehe es nach der Ansicht der Analysten von Morgan Stanley oder Independent Research, so wären auch fundamental betrachtet deutlich niedrigere Kurse der Lufthansa-Aktie gerechtfertigt.Das aktuelle Marktumfeld für die Lufthansa bleibe trüb, die Aussichten mau. Zudem würden schwierige Verhandlungen mit den mächtigen Gewerkschaften Cockpit, ver.di und Ufo über noch tiefere Einschnitte drohen. Gepaart mit dem schwer angeschlagenen Chartbild laute die Marschroute weiterhin: Finger weg, rät Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen AktienanalyseHinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: