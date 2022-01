Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe."Reopening-Aktien" seien an der Börse aktuell wieder gesucht. Davon profitiere natürlich auch das Papier der Lufthansa. Die Hoffnung wachse, dass es nach zwei sehr harten Jahren für die komplette Luftfahrtbranche ab 2022 nachhaltig besser werde. Indes gebe es einen relativ neuen Bereich, mit dem die Lufthansa aktuell punkten könne.So gebe es einen neuen Kunden für die von Lufthansa und DB Schenker seit April 2021 betriebene Charterverbindung Frankfurt/Shanghai, bei der die Flugzeuge ausschließlich mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) betankt würden. Das SAF werde aus Bioabfällen wie etwa gebrauchten Speiseölen hergestellt.Und nun habe Lenovo angekündigt, wöchentlich 20 Tonnen Fracht (hauptsächlich Laptops, Notebooks und PCs) mit Lufthansa/DB Schenker von Shanghai nach Frankfurt zu befördern. Glaube man den Ankündigungen vieler Firmen zur zukünftigen Klimaneutralität, dürften dem Beispiel Lenovos bald noch zahlreiche Unternehmen folgen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link