Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 9,00 Euro auf 9,50 Euro.Das Q1-Zahlenwerk sei bereits deutlich von der Covid-19-Pandemie geprägt und belastet gewesen. Der Q1-Bericht habe die operativen Eckdaten (Umsatz, bereinigtes EBIT) bestätigt. Das EPS (stark defizitär) sei zusätzlich durch Wertberichtigungen sowie die Treibstoffkosten-Absicherung belastet worden. Die deutsche und Schweizer Staatshilfe (bis zu 9 Mrd. Euro bzw. ca. 1,4 Mrd. Euro; über österreichische und belgische Staatshilfe werde noch verhandelt) verschaffe nach Meinung des Analysten dem Konzern ausreichend "Luft" (Q2 werde operativ nochmal deutlich schwächer als Q1 ausfallen) bis zur erwarteten Erholung des Flugverkehrs (allgemein: Erreichen des 2019er Niveaus in 2023).Die Verwässerung bei der anstehenden Kapitalerhöhung sowie den Kompromiss bei den EU-Auflagen (Abgabe von Slots in Frankfurt und München) im Zusammenhang mit der Staatshilfe halte Diermeier in Anbetracht der Alternativen (Schutzschirmverfahren) für die Aktionäre für angemessen. Der Lufthansa stehe seines Erachtens eine harte Restrukturierung bevor, wobei der Analyst in Aussagen von Teilen der Gewerkschaften Kompromissbereitschaft erkenne.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 03.06.2020)