Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Corona lasse nicht locker, vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante breite sich aus. Besonders aufmerksam werde von Deutschland aus die Lage in Großbritannien beobachtet. Dort liege die 7-Tage-Inzidenz bereits wieder bei über 280. Die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) habe insgesamt 54.268 Neuinfektionen in einer Woche ausgemacht. Dennoch wolle Premier Boris Johnson heute Nachmittag verkünden, dass alle verbliebenen Corona-Regeln im größten Landesteil England zum 19. Juli aufgehoben würden.In den Niederlanden, wo bereits zum 26. Juni fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden seien, würden die Neuinfektionszahlen noch schneller steigen. Nach Angaben des staatlichen Gesundheitsinstituts RIVM seien allein zwischen Freitag und Samstag 10.345 neue Ansteckungen festgestellt worden, einen Tag zuvor seien es noch knapp 7.000 und am Samstag voriger Woche 1.100 gewesen. Das holländische Parlament unterbreche seine gerade erst begonnene Sommerpause und komme am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen.Auch in Spanien würden die Corona-Neuinfektionen steigen. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums liege die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 153. Kritisch könnte es werden, wenn sie die Marke von 200 übersteige und Spanien zum Hochinzidenzgebiet erklärt werde.Angesichts der Corona-Lage würden am Montag Luftfahrt-Aktien abgestoßen. In Deutschland würden Lufthansa, Airbus und Fraport im MDAX mehr als zwei Prozent verlieren, im DAX liege MTU Aero Engines mit einem Abschlag von 2,1 Prozent am Ende der Tagesperformer.Die Luftfahrt-Branche bleibe weiterhin stark abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Neue Investments in Lufthansa, Airbus, Fraport, MTU und Co sollten zurückgestellt werden, bestehende Engagements mit individuellen Stop-Loss-Orders abgesichert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Wenn sich eine nachhaltige Besserung am Horizont zeige, dürften Ryanair und EasyJet unter den Fluggesellchaften bessere Chancen als die Konkurrenz der großen Airlines haben. (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link