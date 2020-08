Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,46 EUR +0,71% (21.08.2020, 14:31)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,482 EUR +0,62% (21.08.2020, 14:15)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Auch wenn sich der Flugverkehr zuletzt belebt habe, bleibe das Passagieraufkommen Corona-bedingt niedrig. Lufthansa versuche, das weggebrochene Geschäft mit Kosteneinsparungen und besonderen Angeboten zu beleben.Die Lufthansa-Aktie bewege sich derweil kaum. Charttechnisch sei eine Marke besonders bedeutsam. Der Titel zeige sich am Freitag auf ca. 8,55 Euro erholt. Seit Ende Juni dümpele der Kurs zwischen 10 und ca. 7,50 Euro im Tal der Tränen. Das Mehrjahres-Verlaufstief bei 7,02 Euro von Ende April bleibe in bedrohlicher Nähe. Die Zone zwischen 7 und 8 Euro sei charttechnisch bedeutsam, denn dort habe der Lufthansa-Kurs bereits in Jahren 2003, 2009 und 2012 mehrmals wieder nach oben gedreht. Halte die Unterstützung nicht, könnte der Kurs auch unter 6,50 Euro fallen. Zuletzt habe ein Lufthansa-Anteil im Jahr 1993 noch weniger gekostet. Damals habe die Lufthansa-Aktie bei ca. 3,50 Euro ein markantes Tief ausgebildet.Bis auf weiteres sei Europas größte Fluggesellschaft an der Börse keinen Kauf wert. Erst mit einer deutlichen Belebung des Flugverkehrs dürfte auch die Lufthansa-Aktie zu neuem Leben erwachen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: