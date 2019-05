Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Lufthansa habe in den vergangenen Wochen alles andere als Anlass zur Freude gegeben. Im Monatsvergleich sei das Papier mit einem Minus von gut 22 Prozent noch vor Infineon und Continental der schwächste Wert im DAX. Auch am gestrigen Mittwoch sei die Lufthansa-Aktie unter den größten Verlierern des Tages im deutschen Leitindex zu finden gewesen. Nur die Aktie von Daimler habe ein höheres Minus ausgewiesen. Mit dem jüngsten Kursrutsch sei die Lufthansa auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Monaten gefallen.Das Geschäftsumfeld werde wieder schwieriger, habe Analyst Hans-Peter Wodniok vom Analysehaus Alphavalue erklärt. Er sei deutlicher skeptischer geworden, was die Umsätze pro verkauftem Sitzkilometer angehe. Die negative Marktreaktion auf das Interesse des Managements am Ferienflieger Condor von Thomas Cook halte der Experte aber für übertrieben. Denn er gehe gar nicht davon aus, dass die Wettbewerbshüter eine Übernahme durchwinken würden. Zuletzt hätten auch der schwache Ausblick von Ryanair und der steigende Ölpreis den Anlegern die Laune vermiest.Ryanair habe ein turbulentes Jahr 2018/19 hinter sich. Zwei Mal habe der Billigflieger seine Prognosen senken müssen - im Herbst wegen Streiks und teurerer Kerosinkosten und zuletzt im Januar aus Sorge um die Ticketpreise. Die seien im vergangenen Geschäftsjahr um sechs Prozent gesunken, im Schnitt hätten Kunden 37 Euro für ihren Flug gezahlt. In den zwölf Monaten bis Ende März sei der Gewinn um rund 39 Prozent auf 885 Millionen Euro gesunken. Ausschlaggebend gewesen seien Anlaufverluste bei der Fluglinie Laudamotion, die aber ein einmaliger Sondereffekt seien, wie Ryanair betont habe. Die Iren hätten die Fluggesellschaft von Rennfahrer Niki Lauda im Dezember komplett übernommen. Den Sondereffekt heraus gerechnet, hätte der Gewinn bei etwas mehr als einer Milliarde Euro gelegen, damit aber auch am unteren Rand der Anfang Januar gesenkten Prognose.Die Aktie der Lufthansa sei nach ihrem jüngsten Sinkflug an eine enorm wichtige Unterstützung herangelaufen: Das Novembertief 2018 bei 17,05 Euro. Dieses gelte es nun, unbedingt zu verteidigen, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link