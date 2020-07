Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,494 EUR -1,58% (14.07.2020, 15:00)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,508 EUR -2,57% (14.07.2020, 14:47)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem ohnehin schwachen Marktumfeld gebe der MDAX-Titel fast drei Prozent ab, wodurch sich das ohnehin wenig einladende Chartbild noch weiter eintrübe. Nun laufe auch noch die Meldung über die Ticker, dass die Beteiligung des größten Aktionärs der Airline, Heinz Hermann Thiele, deutlich gesunken sei.So melde die Lufthansa in einer Ad-hoc-Mitteilung, dass sich Thieles Anteil an der Lufthansa von 15,52 auf 12,42 Prozent verringert habe. Als "Datum der Schwellenberührung" gebe die Lufthansa allerdings bereits den 2. Juli an. Das bedeute, dass Thiele nicht selbst aktiv einen Teil seiner Lufthansa-Aktien auf den Markt geschmissen habe, sondern sein Anteil einfach nur durch den Einstieg des Staates (der nun mit 20 Prozent größter Lufthansa-Aktionär sei) verwässert worden sei.Es bestehe für Lufthansa-Aktionäre bezüglich der jüngsten Ad-hoc-Mitteilung also kein Grund zur Panik. Gut sehe es für die Lufthansa-Aktie aber auch nicht aus, zumal sich die Charttechnik weiter verschlechtere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: