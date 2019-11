Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es habe lange gedauert. Doch nun habe sich der Lufthansa-Vorstand endlich mit einem der Bieter über den Verkauf der Catering-Sparte einigen können.Demnach gehe das Europa-Geschäft von LSG Sky Chefs an die Schweizer Gategroup, eine Tochter der asiatischen Anlagegesellschaft RRJ Capital. Über die finanziellen Details der Transaktion sei bisher noch nichts bekannt gegeben worden. Jedoch müssten dem Deal noch der Lufthansa-Aufsichtsrat sowie die zuständigen Kartellbehörden zustimmen. Der Verkauf folge der Strategie, wonach sich die Lufthansa wieder verstärkt auf das Airline-Geschäft konzentrieren wolle.Die Lufthansa-Aktie habe im Zuge der Nachricht über die grundsätzliche Einigung zunächst leicht zugelegt. Für die weitere Performance bleibe es aber nun vor allem wichtig, wie sich die Ticketpreise und die kriselnde Frachtsparte in den nächsten Monaten entwickeln würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: