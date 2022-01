Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,028 EUR +4,51% (04.01.2022, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,991 EUR +3,91% (04.01.2022, 12:45)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe die wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante verhängten Einreisebeschränkungen für Großbritannien, Südafrika, Namibia und sechs weitere afrikanische Staaten gelockert. Die neun Länder (inklusive Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik und Simbabwe) würden ab sofort von Virusvarianten-Gebieten zu Hochrisikogebieten zurückgestuft.Fluggesellschaften hätten zuletzt aus den Ländern im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern dürfen. Die neuen Erleichterungen gepaart mit einer möglicherweise abgesenkten Quartantäne-Dauer würden an der Börse für steigende Notierungen von Airline-Aktien sorgen.Die Aktien von British-Airways-Mutter IAG würden in London heute zeitweise um mehr als zehn Prozent hochschießen. Britische Aktien hätten noch etwas Nachholbedarf, denn am Vortag sei die Börse in London feiertagsbedingt noch geschlossen gewesen. easyJet würden am Dienstag gut siebeneinhalb Prozent gewinnen.An anderen Marktplätzen sei es bereits am Montag in der Branche deutlich nach oben gegangen. Im MDAX hätten Lufthansa-Papiere heute um weitere vier Prozent zugelegt und erstmals seit November wieder die 7-Euro-Marke erreicht. An der Euronext hätten auch Air France-KLM weitere Zuwächse von gut sechs Prozent verbucht. Die Aktien von Billigflieger Ryanair würden um etwa 4,5 Prozent zulegen.Letztere würden trotz eines Rückgangs um 1.000 tägliche Flüge übrigens der größte Anbieter in Europa bleiben. Die Iren hätten laut neuer Daten von Eurocontrol im Schnitt 1.321 Flüge pro Tag angeboten und damit "nur" 43 Prozent weniger als 2019. Die Lufthansa (-59 Prozent) habe mit easyJet (-64 Prozent) und der schwedischen SAS (-61 Prozent) zu den großen Airlines mit besonders vielen Flugstreichungen gehört. Noch heftiger habe es die IAG-Tochter British Airways, Aeroflot und Norwegian getroffen.Einen noch stärkeren Einbruch hätten nur die Briten mit einem Rückgang um 63 Prozent auf 823.000 Flugbewegungen erlebt. In der Folge hätten sowohl die deutschen Flughäfen als auch die Lufthansa Group zu den Verlierern des Jahres gehört.Das zeige sich auch an der Börse. Die Lufthansa-Aktie sei im Vergleich zu anderen europäischen Airlines in den vergangenen sechs Monaten deutlich zurückgeblieben. Lediglich die kleine easyJet zeige sich ähnlich schwach.Die strukturellen Schwächen der Deutschen Lufthansa werden sich auch mit einer Normalisierung des Reiseverkehrs nach Bewältigung der Corona-Krise noch kursbremsend auswirken, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)Mit Material von dpa-AFX