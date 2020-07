Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Flugverkehr in Europa nehme allmählich weiter zu. Dies sei für Fluggesellschaften wie die Lufthansa natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings wäre es für die Kranich-Airline enorm wichtig, dass bald auch wieder vermehrt Langstreckenflüge durchgeführt werden könnten. Denn hier habe der MDAX-Konzern vor Corona die höchsten Gewinnmargen erzielt.CEO Carsten Spohr habe nun erklärt, dass sich die Buchungszahlen für den Kontinentalverkehr besser als erwartet entwickelt hätten, während sie für die Langstrecken eher enttäuschend ausgefallen seien. Dies liege vor allem an den USA. Spohr habe erklärt, man habe hierfür "allein die Hälfte unserer Langstreckenflugzeuge" eingeplant. Der Lufthansa-Vorstand hoffe nun darauf, dass sich der Verkehr in die Vereinigten Staaten ab September wieder normalisieren werde. Doch dagegen spreche ganz klar ein Name: Donald Trump.Trump, der das Coronavirus anfangs noch belächelt habe und sich selbst jetzt auch noch konsequent weigere, einen Mundschutz zu tragen, traue wohl kaum jemand zu, dass er es schaffe, die weitere Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. Dies wäre aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Passagiergeschäft (das Frachtgeschäft laufe bereits wieder gut und bereite dem Vorstand derzeit Freude) zwischen Europa und Nordamerika wieder in Schwung komme.Doch mit zuletzt knapp 50.000 täglichen Neuinfektionen scheine sich die Lage in den USA sogar noch weiter zu verschlechtern. Insofern müssten sich die Lufthansa-Aktionäre wohl noch längere Zeit gedulden, bis es von diesem für die Kranich-Airline so wichtigen Segment wieder positive Nachrichten gebe.Ein Einstieg beim MDAX-Titel drängt sich deshalb weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link