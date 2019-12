Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,985 EUR +0,62% (16.12.2019, 11:22)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,975 EUR +1,07% (16.12.2019, 11:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Lufthansa-Konzern wolle sich mit einer neuen Beteiligungsstruktur stärker für ausländische Aktionäre öffnen. Dafür werde aktuell geprüft, das Passagiergeschäft der Marke Lufthansa rechtlich in einer GmbH zu verselbstständigen. Neuer Eigentümer würde dann eine Stiftung unter einer Holding, an der sich dann auch mehrheitlich ausländische Investoren beteiligen könnten. Der Börsenwert könnte steigen.Entsprechende Überlegungen habe das Unternehmen am Freitag in Frankfurt bestätigt. Die Mitarbeiter habe Konzernchef Carsten Spohr bereits in einer weltweit übertragenen Botschaft informiert. Zuvor habe "Der Spiegel" über das Stiftungsmodell berichtet.Bisher müsse der Lufthansa-Konzern nachweisen, dass er mehrheitlich im Besitz deutscher Aktionäre sei, um die bestehenden Start-, Überflug- und Landerechte zu behalten. Die Auslandstöchter Austrian und Swiss seien bereits über Stiftungen angebunden. Durch dieses Modell würden deren historische Flugrechte gesichert bleiben. Auch die British-Airways-Mutter IAG führe ihre spanische Tochter Iberia über eine Stiftung.Laut Lufthansa müssten noch umfangreiche rechtliche und steuerliche Fragestellungen untersucht werden. Einen Zeitplan habe ein Sprecher nicht nennen wollen. Allerdings sei bei der Kernmarke bereits der neue Posten eines Finanzvorstands vergeben worden. Der Luftfahrtexperte des Beratungsunternehmens Boston Consulting, Patrick Staudacher (43), solle den Posten zum 1. Mai kommenden Jahres übernehmen. Laut "Spiegel" solle der Umbau spätestens bei der Hauptversammlung im Jahr 2022 beschlossen werden.Der im Branchenvergleich nach wie vor sehr günstig bewertete Wert bleibt der Favorit im europäischen Airline-Sektor und für mutige Anleger unverändert ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 13,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link